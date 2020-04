Política Saída de Moro é 'golpe na justiça, liberdade e democracia do Brasil', diz Doria O governador de São Paulo, João Doria (PSDB) lamentou o pedido de demissão do agora ex-ministro da Justiça e Segurança Pública Sergio Moro

O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), iniciou a coletiva diária do governo estadual que trata das atualizações sobre a pandemia do novo coronavírus lamentando o pedido de demissão do agora ex-ministro da Justiça e Segurança Pública Sergio Moro. Segundo Doria, a saída de Moro representa um "golpe na justiça, liberdade e democracia do Brasil". Ao dirigir sol...