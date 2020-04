Os três representantes de Goiás no Senado dizem que a saída do ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, era inevitável. O agora ex-auxiliar do governo federal foi demitido na tarde desta quinta-feira (16) pelo presidente Jair Bolsonaro (sem partido), após série de divergências em relação às medidas adotadas pela pasta no combate ao novo coronavírus.

Vanderlan Cardoso (PSD) diz que “já estava passando da hora.” “Ele deveria ter saído há 30 dias, já que não estava de acordo com o presidente. Ele colaborou? Sim, muito. Mas já estava passando da hora.” Mandetta era favorável ao isolamento social adotado por governadores como forma de frear o avanço do Covid-19; Bolsonaro é contra.

A respeito do novo ministro, o oncologista Nelson Teich, o senador diz ter “boa impressão.” “O novo ministro já fez um pronunciamento equilibrado, não colocando a saúde e a economia como adversários. Torcia para que fosse Ludhmila (Hajjar), que é goiana, mas gostei dele.” Próxima do governador de Goiás, Ronaldo Caiado (DEM), a cardiologista Ludhmila Hajjar chegou a ser cotada para o cargo.

Jorge Kajuru (Cidadania), por sua vez, afirma que tanto Mandetta quanto Bolsonaro cometeram “erros primários em declarações públicas.” “Lavaram roupa suja em público e disso já não tinha como voltar atrás. Agora, se eu fosse o presidente, tentaria contornar tudo isso e o manteria. A competência dele é inquestionável”, diz.

Já Luiz Carlos do Carmo (MDB) relata que o País “perdeu um grande técnico”, mas ressalta que Mandetta “não estava falando a língua do presidente.” “Acho que ele estava certo e Bolsonaro, errado. O que Mandetta tinha que ter feito era dobrar Bolsonaro. Tinha de convencer o chefe de que ele está errado. Não podia enfrentar. Faltou habilidade política.”