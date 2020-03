A previsão inicial para a saída da quarentena em Goiás é para o dia 4 de março, de acordo com os decretos expedidos pelo Governo do Estado ordenando o fechamento de comércios e suspensão de atividades. O governador Ronaldo Caiado (DEM) explicou, porém, que a prorrogação do período ou não vai depender de reuniões com representantes da sociedade civil.

“Responsabilidade, diálogo e bom senso para a melhor solução. Iniciarei série de reuniões com sindicatos, lideranças, empresários e entidades, por videoconferência, para discutirmos a saída (ou não) de Goiás da quarentena, após 4 de abril, quando acaba o prazo do decreto”, escreveu em seu Twitter.

Na noite de sexta-feira (27), circulou um áudio que dizia que o governador iria permitir a abertura dos comércios a partir do dia 4. O governo, porém, reiterou que isso ainda vai ser discutido. É possível, inclusive, que após essa data haja apenas uma redução das restrições impostas como forma de combate ao coronavírus, desde que seguidas normas científicas e técnicas.

Ainda no Twitter, o governador acrescentou: “É necessário que todos usem de bom senso, façam sua parte e cumpram o que for definido depois do dia 4. Estamos diante de um inimigo invisível que não aceita erros, que pode ceifar muitas vidas goianas. É isso não podemos admitir”.