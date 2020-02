Política Só formigas ‘usam’ a pista de aeródromo em Mambaí Orçada em R$ 3,68 mi, Estado já pagou R$ 2,21 mi pela obra iniciada em setembro de 2014; sindicância da Goinfra aponta que 14 serviços dados como realizados não teriam sido executados

No papel, pelas medições e pagamentos realizados durante a execução das obras, o aeródromo de Mambaí (no Nordeste Goiano) já tem 60% dos serviços finalizados. O que se vê no local, no entanto, é um grande formigueiro no meio do que seria a pista de pouso, nada de asfalto, erosão na cabeceira, sistema de drenagem incompleto e um terminal de passageiros totalmente sem ...