Política Só 3 de 224 sessões contaram com presença de todos os deputados em Goiás O POPULAR analisou as listas de participação nas sessões ordinárias dos dias 19 de fevereiro de 2019 a 17 de junho deste ano

Apenas três das 224 sessões ordinárias realizadas pela Assembleia Legislativa no atual mandato contaram com todos os 41 deputados estaduais presentes. O POPULAR analisou as listas de presença dos parlamentares entre 19 de fevereiro de 2019 e 17 de junho deste ano, considerando informações no Portal da Transparência da Casa.As três sessões em que todos os parlamenta...