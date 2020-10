Política Só 3 candidatos se lembram da Covid-19 em seus planos Maioria dos 16 prefeitáveis na capital não dá atenção no plano de governo às consequências diretas e indiretas do novo coronavírus

Apesar de ter sido o assunto dominante de 2020, com impacto em todos os setores não só neste ano, mas também nos próximos, a epidemia de Covid-19 não mereceu atenção no plano de governo da maioria dos 16 candidatos a prefeito de Goiânia. Apenas 3 dos prefeitáveis abordam a capital em suas propostas considerando o contexto das consequências diretas e indiretas do coronavírus....