Política Sérgio Silveira Banhos é nomeado juiz titular do TSE O presidente Jair Bolsonaro decretou a nomeação do advogado nesta quinta-feira, 25; Banhos era ministro substituto do Tribunal Superior Eleitoral

O presidente Jair Bolsonaro nomeou o advogado Sérgio Silveira Banhos para compor o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) como juiz titular, na vaga aberta com o fim de mandato do ministro Admar Gonzaga Neto, que poderia tentar a recondução, mas não o fez. O decreto com a nomeação está publicado no Diário Oficial da União (DOU) desta sexta-feira, 26. Sérgio Silveira Banhos,...