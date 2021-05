Política Rosa Weber derruba decisão que concede progressão de carreira aos servidores de Goiás A determinação da corte goiana foi de que o Estado realizasse a progressão dos servidores substituídos que preenchessem os requisitos e pagasse as diferenças remuneratórias

O Supremo Tribunal Federal (STF) expediu nesta quianta-feira (27) a terceira decisão que desfaz sentença do Tribunal de Justiça de Goiás (TJ-GO) em relação à progressão de carreira dos servidores do Estado. Desta vez, a ministra Rosa Weber deferiu o pedido de liminar da Procuradoria-Geral do Estado (PGE) e suspendeu os efeitos da decisão do tribunal que concedeu o bene...