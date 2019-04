Política Ronaldo Caiado: "Vai ser uma quebradeira total" Governador de Goiás conversou com o jornalista Jackson Abrão na manhã desta segunda-feira (1)

No programa Jackson Abrão Entrevista desta segunda-feira (1), o convidado para o bate papo foi Ronaldo Caiado, governador de Goiás. Caiado e o jornalista Jackson Abrão conversaram sobre a situação socioeconômica do estado e os primeiros 90 dias de governo. Ronaldo disse que a situação do estado se compara a alguém com o "CPF cancelado". "Não se tem crédito em lug...