Política Ronaldo Caiado teve dor epigástrica e diagnóstico de enfarte está descartado, diz Ismael Alexandrino o secretário de Saúde de Goiás, Ismael Alexandrino, disse que o governador teve dor epigástrica, na região do estômago

Atualizada às 20h25 O governador Ronaldo Caiado (DEM) passou por uma série de exames na tarde desta quarta-feira (9) no Hospital do Coração, em Goiânia, depois de ser internado com dor torácica. O secretário de Saúde de Goiás, Ismael Alexandrino, esteve com o governador no hospital e informou que, após cateterismo, o diagnóstico de enfarte foi descartado. ...