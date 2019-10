Política Ronaldo Caiado será transferido para o Sírio-Libanês, em São Paulo Governador foi internado na tarde desta quarta-feira, no Hospital do Coração, após sentir uma dor torácica

A família do governador Ronaldo Caiado decidiu no início da noite desta quarta-feira (9) pela transferência do político para o Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. Na capital paulista, Caiado ficará sob os cuidados da médica Ludhmila Abrahão Hajjar, que acompanha o governador há dez anos. As informações foram divulgadas pela assessoria de imprensa do governo. Caiado foi in...