Política Ronaldo Caiado reinicia diálogo sobre eleições

Depois de mais de dois meses focado apenas nas medidas de combate ao coronavírus, o governador Ronaldo Caiado (DEM) reiniciou na última semana conversas sobre as eleições. Apelos de sua base e a preocupação com o espaço ocupado pela oposição fizeram com que ele marcasse reuniões remotas e presenciais com aliados. Na quarta-feira (20), ele almoçou com o presidente estad...