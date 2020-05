O Governador de Goiás, Ronaldo Caiado (DEM), participa de live do O POPULAR nesta terça-feira (5), às 10h, que será transmitida no site, no Facebook e no Youtube do jornal.

A entrevista será comandada pela editora de Vida Urbana Gabriela Lima e pela jornalista de política Fabiana Pulcineli.

Entre os assuntos abordados estarão o combate ao coronavírus no Estado, flexibilização ou não das atividades, pacote de socorro aos estados e municípios, e a relação com o Governo Federal.

Nesta segunda-feira (4), Caiado participou de reunião com o presidente da República, Jair Bolsonaro (sem partido) e com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM). O encontro aconteceu no Palácio do Planalto, em Brasília.

No Twitter, o governador conta que agradeceu a Bolsonaro e Alcolumbre pelo projeto de socorro aos Estados e municípios, que prevê ajuda de R$ 125 bilhões para entes subnacionais. “Em pauta também a união dos 3 Poderes e o fortalecimento da democracia”, escreveu Caiado nas redes sociais.