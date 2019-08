Política Ronaldo Caiado indica Zé Carapô para vice-líder do Governo na Assembleia Deputado atuará ao lado de Bruno Peixoto (MDB), que segue na liderança

O governador Ronaldo Caiado (DEM) enviou na manhã desta terça (6) ofício à Assembleia Legislativa indicando o deputado estadual Zé Carapô (DC) para o posto de vice-líder do Governo. O parlamentar atuará ao lado de Bruno Peixoto (MDB), que segue na liderança, reforçando as articulações do Executivo na Casa. Carapô também assumirá a liderança nas ausências de Pei...