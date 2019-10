Política Ronaldo Caiado grava vídeo e diz: ‘por um momento fiquei preocupado’; assista Na gravação, o governador também agradeceu pelas orações e afirmou que “em breve” estará de volta a Goiás

O governador Ronaldo Caiado (DEM) publicou um vídeo nas redes sociais nesta sexta-feira (11), no qual diz que “por um momento” ficou preocupado com sua saúde, mas garante que já está recuperado. “Tenho que confessar que teve um momento em que realmente me preocupei, mas as coisas tomaram caminho certo. Hoje já estou aqui, fui submetido a uma angioplastia, estou bem, v...