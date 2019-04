Política Ronaldo Caiado entrega relatório de contas de 2018 ao TCE De acordo com o governador, documento traz uma “radiografia real” da situação fiscal do Estado ao apontar déficit de R$ 3,023 bilhões

O governador Ronaldo Caiado (DEM) entregou na manhã desta terça-feira (9) ao presidente do Tribunal de Contas do Estado (TCE), Celmar Rech, o balanço geral das contas do exercício de 2018. Segundo Caiado, o relatório que o TCE produzirá a partir dos dados deve endossar o que ele vem dizendo a respeito das dificuldades que teriam sido herdadas das gestões de Marcon...