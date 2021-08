Política Ronaldo Caiado convida MDB para chapa majoritária em Goiás Daniel afirmou que vai acelerar consulta ao partido após convite para compor chapa majoritária em 2022

O governador Ronaldo Caiado (DEM) convidou o MDB para participar de sua chapa majoritária nas eleições do ano que vem. A proposta foi feita em reunião com membros da executiva emedebista que é realizada neste momento na sede do diretório do partido. Ao formalizar o convite, Caiado lembrou das eleições de 2014, quando teve apoio do MDB e foi o candidato mais votado...