Política Ronaldo Caiado afirma que segundo exame para Covid-19 deu negativo Uma das filhas do governador foi diagnosticada com a doença na terça-feira passada; Caiado retoma agenda presencial nesta segunda-feira

O governador Ronaldo Caiado (DEM) divulgou neste domingo (16) que seu segundo exame para Covid-19 teve resultado negativo assim como dos demais familiares. Em um post no Instagram, Caiado disse que retomará nesta segunda-feira (17) a agenda presencial. Na terça-feira (11), Caiado comunicou que uma de suas filhas, Maria Caiado, foi diagnosticada com Covid-19. Na publicação, o governador disse que passou o Dia dos Pais com ela e, por isso, cancelou toda a sua agenda prese...