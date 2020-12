Política Ronaldo Caiado admite mudanças no secretariado

Em entrevista ao jornalista e apresentador Jackson Abrão, ontem, o governador Ronaldo Caiado (DEM) admitiu mudanças no secretariado do Estado a partir do ano que vem. “Mexo na equipe sim, até porque eu acho que isso é extremamente positivo. Você tem um primeiro tempo de jogo e você tem um segundo tempo de jogo”, disse.Segundo o governador, este é o momento para uma mudança ...