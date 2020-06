Política Ronaldo Caiado acompanha Bolsonaro na visita em Formosa Segundo o governador, o grupo foi ao local para ver o funcionamento do Programa Estratégico do Exército ASTROS 2020

Na manhã deste sábado (6), Ronaldo Caiado acompanhou o presidente Jair Bolsonaro em visita ao Comando de Artilharia do Exército, no Forte Santa Bárbara, em Formosa. Apoiadores, integrantes do Governo e ministros também participaram do encontro, segundo o governador, o grupo foi ao local para ver o funcionamento do Programa Estratégico do Exército ASTROS 2020. Caiado public...