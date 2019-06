Política Ronaldinho Gaúcho visita Bolsonaro no Planalto Ex-jogador da seleção brasileira negou que houvesse um convite especial para almoço e disse que visitou o presidente apenas para conhecer

O presidente Jair Bolsonaro recebeu na manhã desta segunda-feira (17) o ex-jogador de futebol Ronaldinho Gaúcho e o presidente do Embratur (Instituto Brasileiro do Turismo), Gilson Machado, no Palácio do Planalto, em Brasília. Ao chegar no Planalto, o jogador entrou pela portaria principal e não precisou se cadastrar na recepção. Normalmente, só autoridades são di...