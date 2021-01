Política Romário Policarpo é reeleito presidente da Câmara Municipal Vereador teve 21 votos contra 14 de Gian Said, que encabeçou a outra chapa; bate-bocas sobre traições marcaram a eleição da mesa diretora

A Câmara Municipal de Goiânia reelegeu, ontem, o presidente da Casa Romário Policarpo (Patriota) para o biênio 2021 e 2022. Ele recebeu 21 votos do total de 35 vereadores. O adversário, o vereador Gian Said (MDB), obteve os outros 14 votos. Junto com Policarpo, os demais nomes indicados para a mesa diretora conquistaram a maioria e foram eleitos (veja o quadro aba...