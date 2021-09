Política Romário Policarpo é reconduzido à presidência da Câmara de Goiânia em eleição antecipada A antecipação do pleito foi possível após aprovação de projeto de resolução, que também aumentou a quantidade de cargos na mesa

O atual presidente da Câmara de Goiânia, Romário Policarpo (Patriota), foi reeleito para o comando da Mesa Diretora da Casa no biênio 2023/2024 com 34 votos favoráveis. A votação ocorreu em sessão especial realizada nesta quinta-feira (30). A antecipação do pleito foi possível após aprovação de projeto de resolução, que também aumentou a quantidade de cargos na mes...