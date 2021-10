Política Rogério Cruz troca titular da Semad O atual secretário-executivo Eduardo Merlin, que é do Rio Grande do Sul e atuou na prefeitura de Salvador, assume a pasta

O prefeito Rogério Cruz (Republicanos) decidiu trocar o comando da Secretaria Municipal de Administração (Semad). O atual secretário-executivo Eduardo Merlin, que é do Rio Grande do Sul e atuou na prefeitura de Salvador, substitui o secretário Fabiano Bissoto. A mudança se soma às trocas no Procon e Controladoria Geral do Município (CGM), feitas na terça-feira (19).&...