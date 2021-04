Política Rogério Cruz retira do Paço quadro em que aparece ao lado de Maguito, após pedido de viúva O prefeito foi categórico e comunicou que não comentará sobre o assunto

O prefeito Rogério Cruz (Republicanos) vai retirar do gabinete, no Paço Municipal, o quadro com a foto em que aparece de mãos dadas com Maguito Vilela (MDB), prefeito eleito de Goiânia. A informação foi confirmada por meio de nota no fim da tarde desta sexta-feira, 9. Segundo Rogério, a decisão foi após pedido da viúva de Maguito, a empresária Flávia Teles, em entrevista ao jornal O Popular, em que afirmou que "Rogério não honra e não é di...