Política Rogério Cruz exonera Bruno Rocha Lima e nomeia Marcos Teixeira para Secretaria da Comunicação Os decretos foram publicados hoje no Diário Oficial do Município. É a segunda mudança da reforma do secretariado da Prefeitura de Goiânia

O prefeito de Goiânia, Rogério Cruz (Republicanos), publicou hoje no Diário Oficial do Município a exoneração do secretário municipal de Comunicação, Bruno Rocha Lima. Para o seu lugar, como o POPULAR já havia adiantado, foi nomeado Marcos Teixeira, que estava ocupando a Diretoria de Comunicação da Câmara Municipal. Essa é a segunda mudança feita pelo prefeito na Pre...