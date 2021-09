Política Rogério Cruz entrega texto do novo Código Tributário Municipal à Câmara de Goiânia Matéria prevê mudanças na legislação que trata sobre impostos como ISS, ISTI e IPTU

O prefeito de Goiânia, Rogério Cruz (Republicanos), foi à Câmara Municipal nesta quinta-feira (9) para entregar ao presidente da Casa, Romário Policarpo (Patriota), o texto do novo Código Tributário Municipal (CTM). A expectativa do Paço é que a matéria seja aprovada sem modificações significativas, já que foi discutida com empresários e vereadores ao longo de sua elaboração. ...