Política Rogério Cruz emite decreto de Governança e Compliance em Goiânia As novas regras terão o objetivo de promover a cultura da transparência, integridade e melhoria da qualidade do serviço público

O prefeito de Goiânia, Rogério Cruz (Republicanos) estabelece novas regras para a Política de Governança Pública e Compliance na administração direta e indireta do Executivo municipal. O decreto foi publicado na edição desta terça-feira (30) do Diário Oficial. A partir de agora, todos os processos do poder público municipal terão total transp...