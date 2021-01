Política Rogério Cruz cria conselho político composto por secretários e Daniel Vilela Entre os secretários escolhidos para a composição estão o primo e o tio de Daniel Vilela: Leandro Vilela e Gean Carlo Carvalho

O prefeito de Goiânia, Rogério Cruz (Republicanos), publicou decreto, no Diário Oficial do Município de quarta-feira (27), criando um Conselho Político de Apoio ao Prefeito. A estrutura é composta por secretários, mas também pelo presidente regional do MDB, Daniel Vilela, filho de Maguito – que foi eleito prefeito, mas morreu vítima de complicações da Covid-19. De acordo...