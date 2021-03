Política Rogério Cruz cria conselho consultivo na Prefeitura, que esvazia grupo composto por emedebistas Segundo a assessoria do prefeito, essa nova estrutura substitui o conselho político criado no dia 27 de janeiro, composto por Daniel Vilela (MDB) e por uma maioria de emedebistas e pessoas ligadas a Maguito Vilela (MDB) – prefeito eleito que morreu por complicações da Covid-19

O prefeito de Goiânia, Rogério Cruz (Republicanos), publicou decreto no Diário Oficial do Município de terça-feira (30) criando um conselho consultivo na Prefeitura, composto por secretários, sem remuneração específica.Segundo a assessoria do prefeito, essa nova estrutura substitui o conselho político criado no dia 27 de janeiro, composto por Daniel Vilela (MDB) e por u...