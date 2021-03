Política Rogério Cruz confirma nomeação de Wellington Bessa na Educação A informação no Paço Municipal é de que a secretária de Administração, Marcela Araújo, foi comunicada ontem da troca e já se despediu da equipe

O prefeito de Goiânia, Rogério Cruz (Republicanos), confirmou a nomeação do vereador Wellington Bessa (DC) para a Secretaria Municipal de Educação (SME), conforme adiantou ontem O POPULAR. Ele também ratificou que a reforma do secretariado alcançará outras três pastas: Administração, Cultura e Comurg. A informação no Paço Municipal é de que a secretária de Admini...