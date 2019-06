Política Rodrigo Maia se diz ‘perplexo’ Para o presidente da Câmara, Joaquim Levy tinha muito a acrescentar para garantir as reformas que o País precisa; após ameaça pública de Bolsonaro, ex-ministro pediu demissão ontem

A participação do ministro da Economia, Paulo Guedes, no processo de “fritura” de Joaquim Levy antes do pedido de demissão da presidência do BNDES deixou o Congresso com a impressão de que a equipe econômica continua participando da “usina de crises”. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), disse ao jornal O Estado de S. Paulo que ficou “perplexo” pela forma como...