Política Rodrigo Maia diz que Câmara analisará decreto de armas de Bolsonaro, mas ‘não há conflito’ Caso a conclusão seja de que as prerrogativas da Câmara foram feridas, deputados e senadores devem votar pela derrubada do decreto presidencial

O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), afirmou que a Casa está analisando se o presidente Jair Bolsonaro (PSL) ultrapassou as prerrogativas do Poder Executivo com o decreto que flexibilizou o porte de armas assinado nesta terça-feira (7). “Todos os decretos do governo são analisados”, disse. “Mesmo que na nossa análise exista algum encami...