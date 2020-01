Política Rodrigo Maia diz que 'acha ótimo' se Bolsonaro mantiver Onyx Nos últimos dias, o presidente exonerou o então secretário-executivo da Pasta, Vicente Santini, e, depois, tornou nula sua nomeação em uma secretaria subordinada ao ministério e ontem disse que irá transferir o Programa de Parceria de Investimentos (PPI) da Casa Civil para o Ministério da Economia

O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM), disse nesta sexta-feira, 31, que acharia "ótimo" a manutenção de Onyx Lorenzoni, que é do seu partido, na chefia da Casa Civil. Maia, contudo, garantiu que uma eventual saída do ministro não atrapalharia a relação do Congresso com o presidente Jair Bolsonaro. "Se exonerá-lo, é um problema do governo. N...