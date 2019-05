Política Rodrigo Maia assume interinamente a Presidência da República Com as viagens de Bolsonaro e Mourão, para os EUA e China, respectivamente, essa é a primeira vez que o deputado fica no cargo após a posse do atual governo

O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, assume hoje (16) interinamente a Presidência da República e fica no cargo até a manhã desta sexta-feira (17), quando o presidente Jair Bolsonaro retorna de sua viagem aos Estados Unidos. É a primeira vez que o deputado fica no cargo após a posse do presidente Jair Bolsonaro. Ao embarcar para os Estados Uni...