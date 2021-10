Política Rodovia espera por obras de duplicação desde 2014

A assinatura do contrato de concessão de trechos das rodovias BR-153/TO/GO, uma das principais ligações entre o Meio-Norte e o Centro-Sul do País, e BR-080/414/GO, faz parte de um processo de relicitação. A nova concessão é resultado da caducidade do antigo contrato que era executado pela concessionária Galvão Engenharia, que venceu o leilão em 2014, terceira etapa d...