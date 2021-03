Política Roberto Naves sobre fala de Bolsonaro: "Estou preocupado com pessoas que posso salvar" Um dos prefeitos mais bolsonaristas do Estado e único a receber apoio declarado do presidente na campanha eleitoral do ano passado, o prefeito disse que fez sua parte ao investir em leitos e permitir as atividades até quando possível

Depois de determinar o fechamento do comércio no mesmo dia em que o presidente Jair Bolsonaro esteve em Goiás e classificou de "ignorante, burra e suicida" a defesa por isolamento, o prefeito de Anápolis, Roberto Naves (PP), disse que não se preocupa com as declarações. "Não estou preocupado com a opinião de ninguém, estou preocupado com a minha consciência e com a q...