Política Roberto Jefferson posta foto com arma e sugere a Bolsonaro 'demitir o Supremo' Especialistas criticaram a postura do presidente nacional do PTB, que foi condenado pela Corte por lavagem de dinheiro e corrupção passiva

O ex-deputado federal e presidente nacional do PTB, Roberto Jefferson, um dos mais recentes aliados de Jair Bolsonaro em sua tentativa a aproximação com representantes do Centrão em troca de apoio, recomendou ao presidente demitir todos os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF), ainda que não exista base legal para isso, e cassar as concessões l...