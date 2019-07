Política Ritmo de emendas pagas a parlamentares atingiu patamar recorde Às vésperas da votação da Previdência, em julho, governo libera a deputados em média R$ 268 milhões por dia - o dobro de maio de 2016, mês do impeachment de Dilma Rouseff

Apesar do discurso crítico ao que chama de "velha política", o presidente Jair Bolsonaro repetiu uma prática trivial de seus antecessores na relação com o Congresso e liberou um valor recorde em emendas parlamentares às vésperas da votação da reforma da Previdência na Câmara dos Deputados, aprovada na quarta-feira passada com 379 votos a favor. Foram R$ 2,7 bilh...