Política Rio Verde voltará a restringir comércios não essenciais a partir de segunda-feira (8) Novo decreto com regras mais rígidas de isolamento foi publicado neste sábado (6) pela prefeitura e terá validade por 14 dias

A Prefeitura de Rio Verde publicou novo decreto neste sábado (6) suspendendo as atividades do comércio em geral e da prestação de serviços, com exceções para atividades apontadas como essenciais. As novas medidas de enfrentamento à pandemia provocada pelo novo coronavírus começam a valer nesta segunda-feira (8) e a previsão é que as regras mais restritivas sigam em v...