Política Rio é a segunda cidade mais segura do Brasil, diz Witzel em camarote do Rock in Rio O governador não explicou a que índices do ISP se referiu, nem mencionou qual seria a cidade mais segura do País

O governador do Rio, Wilson Witzel (PSC), disse na noite de sexta-feira, 27, que a capital fluminense é a segunda cidade mais segura do País, ao comemorar o fluxo de turistas trazidos pelo Rock in Rio. O tradicional festival de música começou na sexta-feira e vai até o próximo fim de semana. “Recebemos hoje um dado do ISP (Instituto de Segurança Públic...