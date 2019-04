Política Ricardo Salles decide militarizar Ministério do Meio Ambiente Ministro nomeou para cargos 12 policiais militares e integrantes das Forças Armadas

A área ambiental do governo Bolsonaro passa por um processo de militarização. Do alto escalão do Ministério do Meio Ambiente (MMA) até as diretorias do Ibama e do Instituto Chico Mendes de Biodiversidade (ICMBio), postos-chave estão agora sob a tutela de oficiais das Forças Armadas e da Polícia Militar. A orientação dada pelo próprio presidente Jair Bolsonaro e levada a...