Ricardo Braga é nomeado novo secretário de Cultura

O presidente Jair Bolsonaro nomeou Ricardo Braga para a Secretaria Especial de Cultura do Ministério da Cidadania. O novo secretário irá substituir Henrique Pires, que deixou o cargo no final de agosto depois da suspensão do edital que selecionava obras com temática LGBT para serem exibidas em TVs públicas. A nomeação foi publicada em edição extra do Diário Oficia...