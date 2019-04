Política Revisão de incentivos à Enel é aprovada Governador afirmou ao POPULAR que sancionará “imediatamente” projeto que revoga créditos outorgados da companhia

A Assembleia Legislativa aprovou ontem, em segunda e conclusiva votação, projeto de lei do deputado Paulo Cézar Martins (MDB) que anula benefícios fiscais concedidos à Enel. A matéria revoga a Lei nº 19.473/16, que estabeleceu créditos outorgados no Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) para serem utilizados no Fundo de Aporte à Celg Distribuição (F...