Política Reviravolta após pressão pública

A reviravolta no placar que levou o Supremo Tribunal Federal (STF) a evitar um atropelo à Constituição, ao barrar a possibilidade de reeleição da atual cúpula do Congresso, foi influenciada pela opinião pública e da imprensa a respeito da mudança que o tribunal poderia autorizar.A avaliação no Judiciário e no Legislativo é que, diante dessa pressão, os ministros Luiz F...