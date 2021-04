Política Reunião de Rogério Cruz com auxiliares da prefeitura de Goiânia vira palestra sobre governança Apesar da expectativa de que o prefeito buscaria acalmar os ânimos da crise com o MDB, Rogério Cruz não citou os últimos episódios e falou pouco na reunião

A reunião do prefeito de Goiânia, Rogério Cruz (Republicanos), com o secretariado na noite desta quarta-feira (31) serviu para uma palestra sobre práticas de governança ministrada pelo consultor Geraldo Lourenço, ex-secretário de Governo do Distrito Federal e ex-diretor do banco BRB, tido como braço-direito do secretário municipal de Governo, Arthur Bernardes de Miranda.Ap...