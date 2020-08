Política Reunião da bancada do MDB na Câmara de Goiânia com Daniel Vilela é adiada Encontro foi remarcado para sexta-feira (28) por problemas de agenda e deve reunir os dez vereadores e os presidentes estadual e metropolitano do partido

Como o POPULAR adiantou, estava prevista para esta quinta-feira (27) uma reunião do presidente do diretório estadual do MDB, Daniel Vilela, com a bancada de vereadores do partido em Goiânia. Porém, problemas de agenda fizeram com que o encontro fosse adiado para a sexta (28), às 9h, na sede do diretório na capital. A informação foi dada pelo líder da bancada do MDB...