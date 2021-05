Política Retorno do quinquênio aos servidores de Goiânia é aprovado em primeira votação Servidores terão restabelecido o direito de receber 10% do vencimento de seu cargo efetivo a cada cinco anos de trabalho, ao limite de sete benefícios

A Câmara Municipal de Goiânia aprovou o projeto que retoma o pagamento do quinquênio dos servidores municipais em primeira votação, nesta quinta-feira (27). O texto recebeu uma única emenda enviada pela Prefeitura de Goiânia para prever a volta do benefício também no estatuto dos servidores do magistério. A mudança foi uma reivindicação do vereador Mauro Rubem (PT) e...