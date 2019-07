Política Retomar dinheiro de corrupto funciona mais que prisão, diz AGU André Luiz Mendonça afirmou que recuperar dinheiro de corrupção ainda é muito difícil no Brasil e no mundo

O advogado-geral da União, André Luiz Mendonça, afirmou que recuperar dinheiro de corrupção ainda é muito difícil no Brasil e no mundo. Mas ressaltou que devolver os valores aos cofres públicos funciona mais do que simplesmente mandar a pessoa para a prisão. “Porque na cadeia, depois de um tempo, ela [a pessoa condenada] pode sair e usufruir daquele patrimônio. R...