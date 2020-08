Política Reta final para inaugurações Pré-candidatos à reeleição, prefeitos de Aparecida de Goiânia e Anápolis promovem maratona de entregas de obras, às vésperas do fim do prazo determinado pela legislação eleitoral

Às vésperas do prazo em que passa ser vedada a presença de qualquer candidato em inaugurações de obras públicas, que começa amanhã (15), prefeitos que têm possibilidade de disputar a reeleição estão com uma série de entregas em andamento. Entre os três municípios consultados pelo POPULAR, as agendas mais repletas com eventos dessa natureza nesta semana são Aparecida d...